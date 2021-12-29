قررت الحكومة التشيكية تشديد قيود مواجهة تفشى فيروس كورونا بشكل مؤقت فى ظل الاحتفالات بالعام الجديد.
وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من اليوم لن يتم السماح لأكثر من 50 شخصا بالتواجد في الأحداث والحفلات المقامة في أماكن مغلقة، كما سيتم السماح فقط لمن حصل على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) أو الذين أصيبوا بالفيروس خلال الأشهر الستة 6 الأخيرة بدخول المطاعم ونوادي الرقص والكازينوهات، على ألا يتم السماح لأكثر من أربعة أشخاص بالجلوس على طاولة واحدة، إلا إذا كانوا من أفراد أسرة واحدة.
ومن المقرر أن تستمر هذه القيود قيد التنفيذ حتى الثاني من يناير المقبل.
يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونين و400 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 35 ألف حالة وفاة.
وذكر راديو "براج الدولي"، أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور خمسة أشهر من الحصول على جرعات اللقاح الأساسية كاملة، مضيفًا أن الحكومة تحاول إتاحة الجرعات التنشيطية لجميع الفئات في أسرع وقت لمجابهة تفشي متحور "أوميكرون".
ووفقًا لعلماء الوبائيات، فإن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار دون إمكانية كبيرة لتعقبه ما يرشحه ليكون المتحور الأكثر انتشارًا من فيروس "كورونا" في التشيك بحلول منتصف يناير المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة