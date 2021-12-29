وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الأربعاء، أنه اعتبارا من اليوم لن يتم السماح لأكثر من 50 شخصا بالتواجد في الأحداث والحفلات المقامة في أماكن مغلقة، كما سيتم السماح فقط لمن حصل على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) أو الذين أصيبوا بالفيروس خلال الأشهر الستة 6 الأخيرة بدخول المطاعم ونوادي الرقص والكازينوهات، على ألا يتم السماح لأكثر من أربعة أشخاص بالجلوس على طاولة واحدة، إلا إذا كانوا من أفراد أسرة واحدة.

ومن المقرر أن تستمر هذه القيود قيد التنفيذ حتى الثاني من يناير المقبل.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونين و400 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 35 ألف حالة وفاة.