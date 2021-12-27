التشيك تخفض سن تلقى الجرعات التنشيطية إلى 30 عامًا

كتبت: هناء أبو العز

قررت السلطات في التشيك، اليوم الإثنين، تخفيض سن الحصول على الجرعات التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، إلى 30 عامًا بدلاً من 45 عامًا.

وذكر راديو "براج الدولي" أنه يمكن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور خمسة أشهر من الحصول على جرعات اللقاح الأساسية كاملة، مضيفًا أن الحكومة تحاول إتاحة الجرعات التنشيطية لجميع الفئات في أسرع وقت لمجابهة تفشي متحور "أوميكرون".

ووفق علماء الوبائيات، فإن متحور "أوميكرون" سريع الانتشار دون إمكانية كبيرة لتعقبه ما يرشحه ليكون المتحور الأكثر انتشارًا من فيروس "كورونا" في التشيك بحلول منتصف يناير المقبل.