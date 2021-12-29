بيان البورصة يسرد تفاصيل تطوير أكبر قطعة أرض بالشراكة بين "ماونتن فيو" و"مصر الجديدة للإسكان"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس إدارة الشركة على العرض المقدم من شركة ماونتن فيو وذلك للشراكة في تطوير أرض مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدان، كما وافق المجلس على طرح منطقة (الشولاند سابقًا-منطقة حديقة الطفل) داخل منتزه مصر الجديدة السياحي (الميرلاند سابقًا) للإيجار، وتفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في اتخاذ إجراءات الطرح واعتماد نتيجة الترسية.

أضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الجمعة، أن العرض المقدم من شركة ماونتن فيو يتضمن سداد دفعة مقدمة 1.4 مليار جنيه موزعة بين نسبة 50% فور التوقيع، ونسبة 50% خلال 18 شهرًا، وتبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 397 مليار جنيه وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها حوالي 119 مليار جنيه، فيما تبلغ نسبة المشاركة في الإيرادت لشركة مصر الجديدة 30%، والحد الأدنى المضمون 80 مليار جنيه تقريبًا، وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا وتبلغ مدة تحصيل عوائد المشروع من 23 إلى 25 عامًا.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان، قد طرحت أرض مشروع هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة للشراكة مع مطورين عقاريين، وتم فتح باب تلقي عروض الشراكة بتاريخ 4 أبريل وحتى 10 أغسطس عام 2021، وبنهاية المدة المقررة أعلنت الشركة عن القائمة النهائية للشركات التي تقدمت بعروض الشراكة وهي تعد من أكبر وأوقوى شركات الاستثمار والتطوير العقاري العاملة في السوق وهم شركات حسن علام العقارية، ماجد الفطيم العقارية، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارية.

وشكلت شركة مصر الجديدة للإسكان، عدة لجان من كبار الخبراء في مجالات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والإدارة والتمويل والقانون لدراسة العروض المقدمة، وبعد عدة جولات من التفاوض مع كافة المتقدمين، حيث اتسمت المنافسة بين العروض بالقوة والعدالة على مدار الشهور التسعة الماضية، وتم اختيار العرض المقدم من شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري لكونه العرض الأفضل من حيث مقوماته المالية والفنية.

وتولى مكتب المهندس فتح الله فوزي بدور المستشار الفني الرئيسي لعملية طرح وترسية المشروع، في حين تولى مكتب الدكتور هاني سري الدين بدور المستشار القانوني.