بولندا تسجل 15 ألفا و571 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 ألفا و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و80 ألفا و282 حالة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه جرى تسجيل 794 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 95 ألفا و707 حالات.
وأضافت الوزارة، أن هناك 20 ألفا و822 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و602 ألف و702 شخص.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه جرى تسجيل 794 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 95 ألفا و707 حالات.
وأضافت الوزارة، أن هناك 20 ألفا و822 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات عقب إصابتهم بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و602 ألف و702 شخص.
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