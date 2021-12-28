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بولندا: توزيع أكثر من 46 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:43 م
بولندا: توزيع أكثر من 46 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا بولندا
كتبت: هناء أبو العز

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 أعلنت السلطات الصحية في بولندا، توزيع 46 مليونًا و315 ألفًا و193 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الآن، بينها 152 ألفًا و164 جرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وأفادت السلطات  حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء - بأنه تم تطعيم أكثر من 9ر20 مليون شخص بشكل كامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تلقى أكثر من 5ر21 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح.
 
يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بولندا بلغ 4 ملايين و64 ألفًا و715 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 94 ألفًا و914 حالة.
 

بولندا

كورونا

أوميكرون

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