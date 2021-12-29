بوتين: مستمرون فى مساعدة دول الاتحاد السوفيتى السابق لدراسة التسلسل الجينومى لفيروس "كورونا"

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار موسكو في مساعدة دول الاتحاد السوفيتي السابق لدراسة التسلسل الجينومي لفيروس "كورونا".

وقال بوتين - خلال مشاركته في قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة في مدينة سان بطرسبرج، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية، / الثلاثاء/ -"بالتأكيد سوف نتحرك أكثر على هذا المنوال".

في السياق، أعرب رئيس تركمستان قربانقلي بردي محمدوف عن امتنانه لروسيا في حال استمرت في مساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في دراسة التسلسل الجينومي لفيروس "كورونا".

يشار إلى أن "رابطة الدول المستقلة" هي منظمة دولية أورو-آسيوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة وتتخذ من العاصمة البيلاروسية (مينسك) مقرًا لها.