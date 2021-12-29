بعد زواج استمر 16 عاما.. زوج أمينة الإيطالية بالفيوم يعلن خبر انفصالهما

الفيوم رباب الجالي

بعد قصة حب وزواج استمرت 16 سنة، عم خبر حزين ونهاية مأساوية لقصة ديسيريه أو أمينة الإيطالية التي ظهرت مؤخرا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واحبها المصريون وحازت علي ملايين المشاهدات، حيث كانت تقيم مع زوجها المصري محمد عطية في قرية تطون بمركز اطسا بمحافظة الفيوم وتعيش حياة الأرياف وتربي البط والطيور وتحضر مناسبات أبناء القرية وأكدت سعادتها بحياتها إلا أن زوجها أعلن في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قرار امينة بالإنفصال وذهابها هي وأبنائها الي أسرتها للإقامة معهم.

وقال الزوج، أن أسرة أمينة كان هدفها منذ سنوات طويلة أن تتم عملية الانفصال، وبمجرد وصولهم الي إيطاليا في زيارة لأسرتها أقنعوها بأن عليها أن تعيش حياتها وتخلع الحجاب وتستمتع بالبحر والحياة وتترك زوجها، ولا أعلم أن كانت أمينة اقتنعت بأقوالهم، أو أنهم ما سوا عليها بعض الضغوط، المهم أنها ذهبت إليهم بصحبة أولادى.