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بريطانيا وإيطاليا وسويسرا والبرتغال يسجلون زيادات قياسية فى إصابات كورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:22 م
بريطانيا وإيطاليا وسويسرا والبرتغال يسجلون زيادات قياسية فى إصابات كورونا كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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سجلت كل من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا والبرتغال زيادات قياسية في الإصابات اليومية بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعلنت بريطانيا عن تسجيل نحو 183 ألف إصابة بفيروس خلال 24 ساعة.

وقبلها أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، الأربعاء، تسجيل 98020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها في البلاد منذ بدء الجائحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة روسيا اليوم منذ قليل.

وكانت السلطات الصحية سجلت، أمس الثلاثاء، 78313 إصابة جديدة بالمرض.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، ، تسجيل 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوموهذا ثالث يوم على التوالى تسجل فيه البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية.

 

 

 


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