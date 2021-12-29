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إيطاليا تعلن تسجيل 98020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:42 م
إيطاليا تعلن تسجيل 98020 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم، الأربعاء، تسجيل 98020 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها في البلاد منذ بدء الجائحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة روسيا اليوم منذ قليل.

وكانت السلطات الصحية سجلت، أمس الثلاثاء، 78313 إصابة جديدة بالمرض.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، ، تسجيل 54762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوموهذا ثالث يوم على التوالى تسجل فيه البلاد حصيلة قياسية للإصابات اليومية.


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