بايدن: أنتظر توصية الأطباء بشأن لقاح السفر.. وفاوتشي يرفض صراعات التفويض

كتبت: نهال أبو السعود

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن انه سيفرض تفويضا بالزامية اللقاح على المسافرين داخل الولايات المتحدة إذا أوصى فريقه الطبي بذلك في ظل ارتفاع إصابات كورونا الجديدة وانتشار متحور اوميكرون.

وفقا لشبكة ايه بي سي، قال الرئيس بايدن خلال عطلته في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير عندما سئل من الصحفيين عن الامر: "سأقوم بذلك عندما احصل على توصية من الفريق الطبي"

كانت فكرة فرض لقاحات فيروس كورونا للسفر المحلي تحت المداولة في الإدارة منذ شهور وظهور متحور اوميكرون دفع البيت الأبيض إلى إعادة النظر في التساؤلات حول ما إذا كان سيفرضه أم لا.

قال بايدن الشهر الماضي إنه سينتظر المجتمع العلمي ليقدم له توصية عندما سئل عما إذا كان قد تم النظر في الرحلات الداخلية التي تتطلب اختبارات أو لقاحات.

من جانبه قال كبير أطباء البيت الأبيض انتوني فاوتشي بتغيير ملاحظاته السابقة قائلا: "أي شيء يمكن أن يجعل الناس أكثر تطعيمًا سيكون موضع ترحيب" عندما سئل عن رائيه بشأن غرض تطعيم الزمي على السفر المحلي، واضاف: "كل ما يأتي على أنه احتمال، نضعه على الشخص القادر ونعتبره، هذا لا يعني أنه من المحتمل أن يحدث".

ورفض فاوتشي الحديث بشأن وجود صراع داخلي في إدارة بايدن حول ما إذا كان سيتم فرض مثل هذا التفويض، قائلا: “إنها ليست مسألة أن تكون في صالحها أم لا. أنا أؤيد ما يمكننا القيام به للحفاظ على البلاد آمنة"

في أواخر الشهر الماضي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن بايدن لم يتخذ أي خيارات غير مطروحة على الطاولة، لكنه سيعتمد على خبراء الصحة والطب عندما سُئلت عن متطلبات اللقاح للسفر الجوي الداخلي.

في حين أن مجتمع الأعمال يأخذ مشكلة كبيرة مع مطلب اللقاح والاختبار للسفر الجوي المحلي، مشيرًا إلى الصعوبات اللوجستية المحتملة لذلك، دعا الديمقراطيون بايدن في نوفمبر إلى المطالبة بإثبات التطعيم أو اختبار سلبي حديث لركاب شركات الطيران.