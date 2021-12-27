فاوتشى يدعو الأمريكيين إلى إلغاء الاحتفالات بعيد رأس السنة

كتب وكالات

دعا مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتونى فاوتشى، الأمريكيين إلى إلغاء الاحتفالات بعيد رأس السنة، فى ظل الانتشار المتزايد لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم".

وتوجه فاوتشى إلى الأمريكيين قائلا: "إذا كنتم مطعمين وحاصلين على الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لكورونا، فلا مانع من حضور تجمع عائلى صغير بمناسبة رأس السنة.. إما إذا أردتم حضور حفلة ليلة رأس السنة بمشاركة 30 إلى 50 شخصا دون معرفة حالات التطعيم، فأوصى بشدة عدم المشاركة والابتعاد عن هكذا احتفالات".

وتأتى دعوة فاوتشي، فى أعقاب دعوة العديد من المسؤولين فى الولاية إلى تجنب مخالطة أى فرد غير ملقح ضد الوباء أو حتى إلغاء التجمعات للعام الثانى على التوالي.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم إلى أكثر من 279.4 مليون إصابة، وإجمالى الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ816.463 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 52.092.894.