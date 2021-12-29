انخفاض الرحلات الجوية فى بريطانيا بنسبة 71% خلال 2021 بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

انخفض السفر الجوي داخل وخارج المملكة المتحدة بنسبة 71 % في عام 2021 حيث أثرت أزمة كورونا فى عامها الثانى على الطيران الدولي، وفقا لبي بي سي.

ووفقا للشبكة، ما يزيد عن 406 الف رحلة جوية دولية تم تشغيلها من المملكة المتحدة هذا العام مقارنة بنحو 1.4 مليون في عام 2019 قبل اندلاع الوباء وفرض قيود على السفر، كما انخفضت الرحلات الداخلية في المملكة المتحدة بنسبة 60% تقريبا.

وعلى الرغم من الازمة استطاعت شركة طيران راين اير منخفضة التكلفة ان تظل الأكبر في المملكة المتحدة حيث قامت بتشغيل أكثر من 100 الف رحلة طيران في المملكة المتحدة في عام 2021 ، تليها شركة ايزي جيت بأكثر من 82 الف رحلة في المجموع.

كان الطريق الدولي الأكثر ازدحامًا بين مطار هيثرو في لندن وجون كينيدي في نيويورك ، على الرغم من أن الولايات المتحدة أعادت فتح حدودها أمام المسافرين من المملكة المتحدة فقط في نوفمبر، كان المسافرون من الولايات المتحدة قادرين على السفر إلى المملكة المتحدة منذ 28 يوليو.

مع ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بـكورونا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة ، ووصولها إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة وسط الانتشار السريع لمتحور اوميكرون، لا تزال التوقعات للعام المقبل غير مؤكدة.

تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب اختبارات الموظفين إيجابية لكورونا، وسوء الأحوال الجوية في أجزاء من الولايات المتحدة، وبحلول صباح الأربعاء، تم إلغاء 2100 رحلة أخرى على مستوى العالم ، بعد 3000 عملية إلغاء يوم الثلاثاء ، بما في ذلك 1300 رحلة داخل أو خارج الولايات المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي، ألغت شركات الطيران أكثر من 6000 رحلة طيران خلال عطلة عيد الميلاد، وهي عادة أكثر أوقات العام ازدحامًا.