اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:37 م
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اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:26 م
اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطارى سوهاج وأسيوط.. صور اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى
كتبت رحاب نبيل

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فى إطار الجولات المستمرة للجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات المصرية، قام الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ورئيس اللجنة والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بمطارى سوهاج وأسيوط الدوليين.
 
وخلال الجولة تفقدت اللجنة كافة الإجراءات الأمنية داخل وخارج المطارين، كما تابعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة والموصى بها من قبل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك عمليات التعقيم داخل الصالات وسيور الحقائب والاستراحات.
 
ومن جانبه، وجه الطيار منتصر مناع بضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمطارين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة مستجدات الوضع فيما يخص متحور "أوميكرون" والإلتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
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أوميكرون

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