اليوم السابع
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العثور على جثة لاعب فنون قتالية بعد عامين من اختفائه فى ميسورى الأمريكية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:42 م
العثور على جثة لاعب فنون قتالية بعد عامين من اختفائه فى ميسورى الأمريكية ديفيد كونينج
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلنت السلطات الأمريكية، إنه تم التعرف على بقايا بشرية عثر عليها في منطقة غابات في ولاية ميسورى الأسبوع الماضى، على أنها رفات لاعب فنون الدفاع عن النفس فُقد منذ ما يقرب من عامين، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

قالت الشرطة الامريكية إن رفات ديفيد كونيج عثر عليها الأربعاء الماضي من قبل رجل كان يبحث عن قرون الغزلان في منطقة برانسون.

ووفقا لشرطة برانسون، أكد طبيب شرعي هوية الرفات وقرر من خلال الفحص أنه لم يتم الاشتباه في وجود خطأ في وفاة كونيج حيث لم يتم العثور على أي صدمة.

وقال جيف ماثيوز ، رئيس شرطة برانسون ، في بيان ، على الرغم من أن هذه ليست النهاية التي كنا نأملها ، فإننا نقدم خالص تعازينا لأسرة وأصدقاء السيد كونيج.

وقالت الصحيفة ان كونينج شوهد لاخر مرة في 8 فبراير 2020 ومنذ ذلك الحين كانت عدة وكالات تبحث عنه.

David Koenig was last seen in February 2020.

 

Foul play is not suspected in Koenig's death.


الولايات المتحدة

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ولاية ميسوري

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فنون قتالية

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