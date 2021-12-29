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الصحة تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:17 ص
الصحة تكشف أسباب قصر القامة عند الأطفال.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب قصر القامة عند الأطفال والتى تضمنت سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة مثل اليود والحديد والزنك وكذلك الفيتامينات.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ 29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.
 
وأضافت وزارة الصحة أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ‏
 
وتابع أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.
 

الصحة

التقزم

الانيميا

السمنه

سوء التغذية

قصر القامة

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