اليوم السابع
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الصحة العالمية: عدد حالات كورونا المؤكدة بالعالم يتجاوز 280 مليون إصابة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:00 ص
الصحة العالمية: عدد حالات كورونا المؤكدة بالعالم يتجاوز 280 مليون إصابة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في جميع أنحاء العالم تجاوز 280 مليون حالة وتجاوز عدد الوفيات 5.4 مليون حالة، موضحة إن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنه في الولايات المتحدة (51،775،769).

وقالت أمس  في 28 ديسمبر، تم تسجيل ما يصل إلى 280119.931 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد و 5403662 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وزاد عدد الحالات المؤكدة بمقدار 445،944 حالة خلال اليوم الماضي وزاد عدد الوفيات بمقدار 4،501، تستند إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى بيانات مؤكدة رسميًا من البلدان.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية اليوم، إنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا من الولايات المتحدة (51775769) والهند (34799691) والبرازيل (22.239.436) والمملكة المتحدة (12209995) وروسيا (10437152) وتركيا (9332332) وفرنسا (8896253) وألمانيا ( 7،026،369) ، إيران (6،186،729) ، إسبانيا (5،932،627) ، إيطاليا (5،678،112) ، والأرجنتين "5،460،042".

وأشارت إلى إنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (809908) والبرازيل (618.448) والهند (480.290) وروسيا (306.090) والمكسيك (298777) وبيرو (202.524) والمملكة المتحدة (148.003) وإندونيسيا (144063) ) وإيطاليا (136،753) وإيران (131،434) وكولومبيا (129،761) وفرنسا (120،326.


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