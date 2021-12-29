الصحة البريطانية: "أوميكرون" وراء أكثر من 90 % من إصابات كورونا فى البلاد

كتب محمد جمال

قالت وكالة الأمن الصحة البريطانية، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 90 بالمائة من الإصابات المجتمعية بكوفيد-19 في إنجلترا الآن سببها المتحور "أوميكرون".

وأعلنت الوكالة أنه نظرًا إلى أن أوميكرون أصبح الآن متحور كورونا السائد، فإنها ستتوقف عن إصدار بيانها اليومي المختص بحالات الإصابة بالمتحور اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتوقفت اسكتلندا بالفعل عن الإبلاغ عن حالات أوميكرون بشكل منفصل عن باقي حالات كوفيد-19 في التقارير اليومية.

وأظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي لليوم أنه تم اكتشاف 39 ألفا و923 حالة إصابة جديدة بأوميكرون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهو ثاني أعلى رقم يومي يُسجل حتى الآن، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد المكتشفة في البلاد إلى 210 آلاف و122 حالة.

يذكرأن، أكدت الحكومة في المملكة المتحدة إنها تراقب عن كثب أحدث بيانات كورونا، حيث استمرت حالات الإصابة بالفيروس فى الارتفاع بمعظم أنحاء البلاد، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وأظهرت الأرقام الحكومية، أن هناك أكثر من 129 ألف حالة جديدة حتى الساعة 9 صباح الثلاثاء - على الرغم من أن البيانات كانت غير مكتملة بسبب عطلة عيد الميلاد مع عدم وجود أرقام لاسكتلندا أو أيرلندا الشمالية وفى إنجلترا، وكان هناك 9546 شخصًا فى المستشفى مصابين بالمرض بزيادة 38 % عن الأسبوع السابق وأعلى إجمالى منذ بداية مارس.

تأتى الأرقام بعد أن قالت الحكومة إنه لن تكون هناك قيود جديدة فى إنجلترا قبل العام الجديد مما يضعها على خلاف مع أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية التى وضعت جميعها ضوابط إضافية بعد عيد الميلاد.

وفي وقت سابق، قال وزير البيئة جورج يوستيس إنه فى حين كانت هناك علامات مبكرة على أن أوميكرون كان يؤدى إلى عدد أقل من حالات الدخول إلى المستشفيات مقارنة بالموجات السابقة، فإن الوزراء يقفون على استعداد للعمل إذا لزم الأمر.

وأضاف: "ولكن من الواضح أنه يتعين علينا أن نبقيها قيد المراجعة الدقيقة للغاية، لأنه إذا كانت هذه هي الحالة التي بدأنا نشهد فيها زيادة كبيرة في حالات الاستشفاء، فسنحتاج إلى مزيد من العمل".

وقال رئيس هيئة الصحة الوطنية كريس هوبسون ، إن غياب الموظفين بسبب الإصابات يمكن أن يشكل تحديًا أكبر للخدمات الصحية من المرضى الذين يحتاجون إلى علاج للفيروس، وقال: "ما نراه هو في بعض المستشفيات ، يتعين علينا الآن إعادة توزيع الموظفين لسد الثغرات التي تُترك فى الخدمات الحرجة والأساسية من قبل الموظفين الذين غابوا"

وفي وقت سابق، قال بول هانتر، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا، إنه فى النهاية سيتعين تخفيف قواعد العزل الذاتي عندما يتعلم الناس التعايش مع الفيروس: "في النهاية ، سيتعين علينا السماح للأشخاص المصابين بكورونا بممارسة حياتهم الطبيعية كما يفعلون مع أي نزلة برد أخرى".