الشرطة الهولندية تعلن إضرابًا عن مظاهرة لكورونا بأمستردام

كتبت هناء أبو العز





وطالبت نقابات الشرطة الضباط المناوبين، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، بالتوقف عن العمل لبضع ساعات قبل وأثناء المظاهرة، حيث يقول مارتن برينك المتحدث باسم مركز العمل الوطني لنقابات الشرطة: ضغط العمل يخرج عن السيطرة، والقدرة منخفضة للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد العنف ضد ضباط الشرطة طوال الوقت، وهناك نقص في تقدير السياسيين. أعلنت نقابات الشرطة فى هولندا أنها ستتخذ إجراءات يوم الأحد المقبل بترك عملها لبضع ساعات خلال مظاهرة لكورونا في ميدان المتحف في أمستردام، بزعم أن السياسيين لا يتعاملون بشكل جيد مع الضغط المتزايد على الشرطة.وطالبت نقابات الشرطة الضباط المناوبين، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب، بالتوقف عن العمل لبضع ساعات قبل وأثناء المظاهرة، حيث يقول مارتن برينك المتحدث باسم مركز العمل الوطني لنقابات الشرطة: ضغط العمل يخرج عن السيطرة، والقدرة منخفضة للغاية، بالإضافة إلى ذلك، يتزايد العنف ضد ضباط الشرطة طوال الوقت، وهناك نقص في تقدير السياسيين.

من خلال عدد من الإجراءات تسمى Wake-up Call 2022، تريد نقابات الشرطة لفت الانتباه إلى المشاكل الهيكلية في الشرطة، وقال برينك: نريد أن نضغط على السلطة السياسية، فالحكومة الجديدة تقوم بتخفيضات كبيرة على الشرطة، وهذا بالطبع جنون، هناك الكثير من الضغط الآن، ويجب إضافة الأموال.



ويشرح برينك، أن مفاوضات اتفاقية العمل الجماعية القادمة هي محور الحملة، وينتهي اتفاق العمل الجماعي الحالي ليلة رأس السنة، لذا فقد حان الوقت لمفاوضات جديدة، ولا يزال يتعين علينا مناقشة الالتزام الدقيق مع النقابات العمالية، لكننا نريد على الأقل تقديم حجة لأربعة مواضيع: زيادة القدرات، وزيادة السلامة بين ضباط الشرطة، وتحسين الدخل بشكل جيد، والمزيد من الاستثمار في تدريب كل من الوكلاء الجدد أيضًا كوكلاء يعملون بالفعل.



ويضيف برينك: نحن لا نسميها إضرابًا، لكننا نتخذ إجراءات، لأن الشرطة لا تستطيع الإضراب، إذا اشتعلت النيران في المدينة، علينا فقط أن نكون هناك، نحن نعلم ذلك بأنفسنا، ونأمل أن يكون هذا الإجراء بمثابة دعوة لإيقاظ وزير العدل والأمن الجديد المحتمل".