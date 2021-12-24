15% من إصابات كورونا فى هولندا لمتحور "أوميكرون"

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن 15% من إصابات كورونا في هولندا هي لمتحور أوميكرون.

وكانت السلطات الهولندية أعلنت عن قواعد دخول جديدة للمسافرين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى، بعد الإغلاق الوطني الذي فرضته الحكومة بسبب متغير فيروس أوميكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الموقع الرسمي، بدءًا من 22 ديسمبر، يجب على الوافدين من دول ثالثة بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، تقديم اختبار ما قبل المغادرة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المسافرين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن تقديم اختبار pcr قبل المغادرة، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

ويجب على جميع المسافرين من سن 12 عامًا من خارج الاتحاد الأوروبي شنجن تقديم نتيجة اختبار COVID-19 سلبية للسفر إلى هولندا، وأعلن البيان الصحفي أن هذا يشمل المسافرين الذين لديهم دليل على التطعيم أو الشفاء.