الرؤية والإنجاز.. زيادة عدد المدارس من 49 ألفا لـ57 ألفا خلال 7 سنوات

محمود طه حسين

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، زيادة عدد المدارس من 49 ألف مدرسة لتصل إلى 57 ألف مدرسة 2020-2021.



وكان كتاب "الرؤية والانجاز" أكد أنه تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العلمية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكترونى موحد لـ20 مليون طالب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.



وفى منظومة الامتحانات الإلكترونية أكد كتاب "الرؤية والانجاز" أنه تم امتحان وتقويم قرابة 1.64 مليون طالب، إضافة إلى تقييم الطلاب فى أكثر من 19 مليون بحث إلكترونيا، وتصحيح قرابة 10.4 مليون امتحان إلكترونى وإطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب والمكتبة الرقمية.