"الرؤية والإنجاز": محو أمية 3.3 مليون مواطن وإعلان 6 محافظات خالية من الأمية

محمود طه حسين

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، محو أمية 3.3 مليون مواطن، كما تم إصدار 63.6 ألف شهادة محو أمية، مع إعداد خطة إعلان المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان ومرسى مطروح والوادى الجديد" خالية من الأمية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022.



وكان كتاب الرؤية والانجاز" أكد أنه تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العلمية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكترونى موحد لـ" 20 مليون طالب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.



وفى منظومة الامتحانات الإلكترونية، أكد "كتاب الرؤية والانجاز" أنه تم امتحان وتقويم قرابة 1.64 مليون طالب، إضافة إلى تقييم الطلاب فى أكثر من 19 مليون بحث إلكترونيا وتصحيح قرابة 10.4 مليون امتحان إلكترونى واطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب والمكتبة الرقمية.