الخضرة والغيوم.. 15 صورة ترسم جمال محمية جبل علبة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقط آدم سعد الله، أحد مواطني مدينة الشلاتين، جنوب البحر الأحمر، عدة صور لجمال الطبيعة بمحمية جبل علبة الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث امتزجت الغيوم مع الخضرة والعشب المنتشر بالمحمية بعد سقوط الأمطار والسيول الأخيرة.

وقال آدم سعد الله إن الغيوم شكلت مع الخضرة لوحة طبيعية بديعة تلفت انتباه المارين والزائرين لمحمية جبل علبة، مع انتشار المراعي وظهور العشب بشكل كبير، وتحول لون الصحراء إلى خضراء وانتشرت الإبل والأغنام بأغلب الأودية بمحمية جبل علبة.

وأضاف سعد الله لـ"اليوم السابع" أن صحراء محمية جبل علبة الواسعة لا توجد بها أودية جرداء الآن وأغلبها صحراء تمتلأ بالعشب والمراعى مما يدخل الفرحة على أهالى المناطق البدوية المختلفة.

وتابع أنه فى تلك التوقيت من كل عام، ومع انتشار المراعي، تحدث هجرة كبيرة للحيوانات البرية المحمية، حيث يظهر الغزال المصرى والكبش الأروى وبعض الطيور التي تهاجر من القارات المختلفة أفريقيا.

يذكر أن محمية جبل علبة تقع فى الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينتي الشلاتين وحلايب جنوب البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها قرابة 35 كيلو متر مربع، وتضم عدة قطاعات مختلفة منها قطاع أبرق وهو القطاع الشمالي المحمية.

ورصدت إدارة محمية جبل علبة من قبل عدة حيوانات برية منها النمر الآسيوى في عام 2014، حيث افترس عددا من ماشية الرعاة، كذلك الغزال المصري والكبش الأروى اللذان يظهران بشكل دائم خاصة فى فصل الشتاء.