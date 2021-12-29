الحلقة الخامسة من بيير كاست تناقش " ختان الإناث" وتستضيف د.أميمة الجبالى

كتبت: هند المغربى

تناقش الحلقة الخامسة من برنامج "بيير كاست" الذى تم إنتاجه باستوديو مؤسسة اليوم السابع، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويقدمه د. محمد الخولى طبيب بشرى والمنسق الدولى العام لشبكة تثقيف الأقران Y-PEER قضية "ختان الإناث"، ويستضيف البرنامج فى هذه الحلقة د. أميمة الجبالي استاذ متفرغ في الصحة العامة و طب المجتمع بجامعه اسيوط .

تتناول الحلقه تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " والذي يكشف ان هناك 200 مليون سيدة تعرضوا لشكل من أشكال تشويه الأعضاء التناسلية (المعروفة بختان الاناث) على نطاق العالم و 68 مليون بنت معرضين للختان بنهاية 2030

ووفق تقرير المسح السكاني الصحي لعام 2014 هناك حوالي 92% من الستات ما بين 15-49 سنة خضعوا لممارسة الختان

والدراسة اكدت إن ممارسة الختان للفتيات لحد سن 19 سنة 74% منها تم على أيدي أطباء، وحوالي 16% تمت على إيدي "دايات"، و8% على إيدي ممرضات وكشف التقرير الي ان هناك 48% من السيدات المتعلمات تعليم عالي ضمن شريحه التقرير يعتقدون إن ختان الإناث عادة لازم تستمر.