اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:56 م
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الجيزة تحظر سير التوك توك بمحور أنور السادات وترفع الإشغالات بطريق البراجيل

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:39 م
الجيزة تحظر سير التوك توك بمحور أنور السادات وترفع الإشغالات بطريق البراجيل رفع الإشغالات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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شنت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة ، حملة بشارع طريق البراجيل أسفرت عن رفع وإزالة عدد 110 اشغال تم مصادرتها وايداعها مخازن الحى بقيادة أشرف بكر رئيس الحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الاشغالات لتسهيل حركة المرور والقضاء على الاشغالات الثابتة والمتحركة وبالتنسيق مع شرطة المرافق .
 
وفى سياق أخر، انطلاقا من تنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، في إطار  تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد.
 
شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية حملات موسعه تم خلالها التحفظ علي المركبات المخالفة لحظر سيرها بمحور أنور السادات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعه من الدكتور أشرف تامر غالي.
 
وفي نفس الإطار شن حي الطالبية حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشات التجارية بمسار محور أنور السادات لضمان انسياب الحركة المرورية دون وجود معوقات.

التوك توك

الجيزة

الاشغالات

اخبار الجيزة

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