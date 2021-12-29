اليوم السابع
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"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر ديسمبر للبقالين

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:00 ص
"التموين" تنتهى من صرف مقررات شهر ديسمبر للبقالين سلع غذائية -أرشيية
كتب مدحت وهبة

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انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، للبقالين ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

مقررات شهر ديسمبر

مقررات التموين

السلع المدعمة لاصحاب البطاقات

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