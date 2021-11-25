"التموين" تتعاقد على شراء 69 ألف طن زيت طعام

كتب مدحت وهبة

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء كمية 69 ألف طن زيت منها كمية 39 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، و30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفى ظل تقلبات وارتفاعات الاسعار العالمية للزيوت.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.