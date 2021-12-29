التعليم: جداول امتحانات الترم الأول راعت إجازات الأعياد للإخوة المسيحيين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية راعت الإجازات الرسمية لأعياد الإخوة المسيحيين، موضحة أن المدارس والإدارات والمديريات أخذت فى الاعتبار أيام العطلات الرسمية عند وضع جداول الاختبارات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع مناهج الفصل الدراسى الأول للمراجعة على المقرر الدراسى، قبل انطلاق امتحانات الترم الأول والتى ستبدأ 15 يناير المقبل، موضحة أن المراجعة على المقرر الدراسى قبل الاختبارات مهم ويدخل ضمن عدد أيام الدراسة الفعلية، مطالبة المدارس بضرورة العمل على المراجعة والتدريس لآخر يوم فى أيام الدراسة الفعلية قبل انطلاق الاختبارات.
التعليم: جداول امتحانات الترم الأول راعت إجازات الأعياد للإخوة المسيحيينالأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:00 ص
وزارة التربية والتعليم
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية راعت الإجازات الرسمية لأعياد الإخوة المسيحيين، موضحة أن المدارس والإدارات والمديريات أخذت فى الاعتبار أيام العطلات الرسمية عند وضع جداول الاختبارات.
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