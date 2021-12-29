اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يكرم وكيل التربية والتعليم ومدير الشئون التنفيذية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:54 م
محافظ مطروح يكرم وكيل التربية والتعليم ومدير الشئون التنفيذية جانب من التكريم
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظ، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا من القيادات التعليمية بالمحافظة، مقدما له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية في إدارة منظومة التربية والتعليم بمطروح، مع تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة القادمة مع انتقاله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد.

كما كرم محافظ مطروح منى ناصف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم لبلوغها سن المعاش، مقدما لها الشكر علي رحلة عطائها الوظيفي الحافلة ومتمنيا لها مزيد من التوفيق في حياتها القادمة.

 

 


محافظه مطروح

تكريم

التربية والتعليم

تعليم مطروح

الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة