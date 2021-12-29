محافظ مطروح يكرم وكيل التربية والتعليم ومدير الشئون التنفيذية

مطروح حسن مشالى

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء، عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظ، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعددا من القيادات التعليمية بالمحافظة، مقدما له الشكر على جهوده خلال الفترة الماضية في إدارة منظومة التربية والتعليم بمطروح، مع تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة القادمة مع انتقاله وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد.

كما كرم محافظ مطروح منى ناصف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم لبلوغها سن المعاش، مقدما لها الشكر علي رحلة عطائها الوظيفي الحافلة ومتمنيا لها مزيد من التوفيق في حياتها القادمة.