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التعليم: استكمال منهج الترم الأول "علوم ورياضيات" رابعة ابتدائى بالفصل الثانى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:25 ص
التعليم: استكمال منهج الترم الأول "علوم ورياضيات" رابعة ابتدائى بالفصل الثانى طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم استكمال مناهج العلوم والرياضيات المقررة على رابعة ابتدائى، للفصل الدراسى الأول فى الترم الثانى، موضحة أنه بعد استكمال تدريس محتوى مقررات الترم الأول في العلوم والرياضيات لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي في الترم الثاني بعد منتصف العام الدراسي سوف ننتقل بـالتلاميذ لدراسة محتوي الترم الثاني في العلوم والرياضيات، على أن يتعلم التلاميذ منه أقصى قدر حتى نهاية العام، ثم نستكمل ما تبقى من مناهج الترم الثاني في العلوم والرياضيات بعد الإجازة الصيفية.".

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتب مقدمة عن "المهام الأدائية" لطلاب نظام التعليم الجديد: قائلا: لقد أعلنا سابقا عن نظام التقييم الجديد في الصف الرابع الابتدائي والذي يتضمن ما يسمى "المهام الأدائية" وسوف ترسل الوزارة هذه التعليمات للادارات التعليمية ولذلك أحببت أن اشارككم بعض الشرح هنا حتى لا يسبقنا إلى ذلك مروجو الإشاعات ودعاة الهلع والخوف.

وتابع الوزير: هذا النوع من التقييم داخل المدرسة يمثل جزءا أصيلًا من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم.

وطرح الوزير سؤال؛ حول ما معنى المهام الأدائية ؟

هى أنشطة تقيس مدي اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناءها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره حصتان دراسيتان.

وقال وزير التربية والتعليم: وصف المهام الأدائية: تتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبه لمستوي المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.

وعن اعتبارات تنفيذية: ( تطبيق المهام الأدائية) عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية:

(١) يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم.
(٢) يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن.
(٣) يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

وسوف يقوم المعلمون بشرح هذه المهام لطلابهم في الايام القليلة القادمة وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والضوابط المرسلة اليهم.



 


التربية والتعليم

المهام الأدائية

تنفيذ المهام الأدائية

تقييم الطلاب فى المهام الأدائية

النظام الجديد للتعليم

اخبار مصر

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