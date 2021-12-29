البحيرة ترفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات الخدمية على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السييء المتوقعة.

وأشاد محافظ البحيرة بكافة الجهود التى قامت بها جميع الجهات خلال موجة الطقس السيىء وسقوط الامطار الماضية والتعامل بمنتهى الجدية والتفانى كما اكد محافظ البحيرة على رفع درجة الإستعداد على الفور لمواجهة موجة الطقس السيىء والأمطار المتوقعة مساء الخميس 30 ديسمبر الجارى وفقا لما أعلنت عنة هيئة الأرصاد الجوية والتدخل على الفور للحد من الآثار الناجمة وإتخاذ لكافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة موجها بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقى كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحل اى مشكلة تطرأ، مع استمرار اعمال مراجعة تشغيل كافة محطات الصرف بكامل كفاءتها.

وشدد محافظ البحيرة على قيام مديرية الرى بتخفيض مناسيب الترع والمصارف وتكثيف جهود مراجعة مطابق وصفايات الأمطار، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء، كما وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بانعقاد كافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم ونشاط كافة الفرق وإدارة الأزمات بالكامل بالمحافظة وبكافة الجهات المعنية.