أمطار متوسطة وانخفاض درجة الحرارة.. بث مباشر لحالة الطقس بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة حالة من سوء الاحوال الجوية وسط سقوط امطار متوسطة على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزي ادكو ورشيد.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أي طارئ بالتزامن مع تقلبات أحوال الطقس الذي انخفض معه درجة الحرارة بشكل لافت.

عدسة اليوم السابع رصدت أجواء حالة الطقس بمراكز محافظة البحيرة.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة

وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصافيات الأمطار، مؤكدا على استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.