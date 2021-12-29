الإمارات تعتمد لقاحا جديدا مضادا لكورونا

وكالات الأنباء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الموافقة على استخدام لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قررت الوزارة السماح بالاستخدام الطارئ للقاح جديد معتمد على البروتين المؤتلف من شركة "سينوفارم" الصينية.

وأضافت الصحة الإماراتية أن القرار جاء عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.

وأوضحت أن الدراسة شملت مشاركين تم تطعيمهم مسبقا بجرعتين من لقاح "سينوفارم" غير النشط ضد كوفيد-19، حيث سجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100% من الأجسام المضادة المحايدة، وترافق ذلك مع معدلات سلامة عالية، وانعدام الآثار الجانبية الخطيرة لدى جميع المشاركين.

ووفقا للوزارة، أظهرت الدراسة أيضا استجابة مناعية ضد المتحورات الناشئة للفيروس لدى المتطوعين.

وأكدت أن اللقاح أظهر قدرة مناعية محسنة ضد المتحورات الناشئة من فيروس كورونا بنسبة أمان عالية تسمح بالإنتاج السريع وسهولة التخزين والتوزيع.