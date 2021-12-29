اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تعتمد لقاحا جديدا مضادا لكورونا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:48 م
الإمارات تعتمد لقاحا جديدا مضادا لكورونا لقاح كورونا - ارشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الموافقة على استخدام لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قررت الوزارة السماح بالاستخدام الطارئ للقاح جديد معتمد على البروتين المؤتلف من شركة "سينوفارم" الصينية.

وأضافت الصحة الإماراتية أن القرار جاء عقب المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات.

وأوضحت أن الدراسة شملت مشاركين تم تطعيمهم مسبقا بجرعتين من لقاح "سينوفارم" غير النشط ضد كوفيد-19، حيث سجل معدل الانقلاب المصلي نسبة تصل لـ 100% من الأجسام المضادة المحايدة، وترافق ذلك مع معدلات سلامة عالية، وانعدام الآثار الجانبية الخطيرة لدى جميع المشاركين.

ووفقا للوزارة، أظهرت الدراسة أيضا استجابة مناعية ضد المتحورات الناشئة للفيروس لدى المتطوعين.

وأكدت أن اللقاح أظهر قدرة مناعية محسنة ضد المتحورات الناشئة من فيروس كورونا بنسبة أمان عالية تسمح بالإنتاج السريع وسهولة التخزين والتوزيع.

 


الامارات

الصحه الاماراتيه

اخبار الامارات

كورونا

لقاح كورونا

فيروس كورونا

سينوفارم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا بالدول العربية: الإمارات أكثر الإصابات.. والبحرين صفر وفيات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 04:54 م

كورونا بالدول العربية.. الإمارات أكثر الإصابات والبحرين والسودان صفر وفيات

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 05:32 م

"الصحة الإماراتية" تقدم 20 ألفا و492 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 03:33 م

"الصحة الإماراتية" تقدم 41 ألفا و346 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:00 ص

الصحة الإماراتية: تقديم 17 ألفًا و692 جرعة من لقاح كورونا

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة