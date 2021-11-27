اليوم السابع
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بيت الزكاة والصدقات يقدم إعانات عاجلة لإغاثة متضررى سيول أسوان

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:40 م
بيت الزكاة والصدقات يقدم إعانات عاجلة لإغاثة متضررى سيول أسوان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب ــ لؤى على

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أطلق بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر، قافلة مساعدات لأهالي أسوان المتضررين من السيول الأخيرة،  وذلك بعد توجيهات عاجلة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بسرعة إغاثة الأهالي وتقديم إعانات عاجلة لهم، حيث تحركت قافلة مساعدات من بيت الزكاة إلى أسوان.
 
وقامت قافلة بيت الزكاة  بتوزيع 6 آلاف كرتونة بها سلع غذائية على الأسر المتضررة من  السيول والتي تسببت في تهدم بيوت الأهالي وإلحاق الضرر بهم.
 
وتم توزيع المساعدات العاجلة في القرى المتضررة والتي ضمت قرية كيما حدود، قرية أبوريش، وقرية بهاريف، وقرية الملقطة، وجزيرة هيسة.
 
يستمر بيت الزكاة والصدقات في حملة المساعدات خلال الايام القادمة، حيث قام باحثو بيت الزكاة والصدقات بدراسة الحالات التي تحتاج إلى مزيد من المساعدة، لتحديد نوع الدعم اللازم لكل أسرة  خلال الفترة المقبلة.
 
ويندرج  برنامج إغاثة إنسانية للتدخل في الأزمات والكوارث ببيت الزكاة والصدقات المصرى تحت  مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون والمساعدة العاجلة للأفراد والأسر الذين يمرون بأزمة او كارثة، وذلك سعياً من بيت الزكاة في تخفيف آلامهم ومحاولة إيجاد طرق لعلاج ما أصيبوا به.
 
ويعمل بيت الزكاة والصدقات من خلال برنامج " إغاثة إنسانية" على مساعدة الحالات العاجلة والتي تتطلب التدخل السريع، ورفع المعاناة والتدخل العاجل، سعيا الي مجتمع قادر اجتياز التحديات، والمساهمة في إتاحة الحياة الكريمة للمستحقين للزكاة.
 
 

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الازهر الشريف

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