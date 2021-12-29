اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس قد تشهد تساقط سيول

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:28 م
الأرصاد: سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس قد تشهد تساقط سيول الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت منذ يوم الأحد الماضى، ومع غدا الخميس ستبدأ تدريجيا نشاط رياح مصاحب له رمال وأتربة على بعض الطرق والمناطق، وستكون الرياح مثيرة للأتربة.

 

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك أمطار متوسطة ورعدية في شمال البلاد مثل السلوم ومطروح والإسكندرية، وستصل الأمطار إلى محافظات الوجه البحرى وبعض المناطق بالقاهرة وقد تصل لرعدية في الليل".

 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد: " الأمطار قد تشكل سيول على الطرق المؤدية لسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس"، موضحة أن حالة الطقس غير المستقرة مستمرة حتى يوم الأحد، ولكن ستكون أقل حدة من يوم الجمعة التى ستكون أكثر تأثيرا، ويفضل تأجيل السفر في رأس السنة.


ايمان شاكر

امطار

ارصاد

اكسترا نيوز

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة