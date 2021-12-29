اعتماد عدد من المشروعات البحثية بجامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجامعة الإسكندرية فى جلسته برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على عدد من المشروعات البحثية على النحو التالى:

مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزى عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان "الزراعة المستدامة وإعادة استخدام المياه فى مصر : طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة".

مشروع البحث المقدم من الدكتور طارق عبد الحميد فرغلى الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بعنوان "مركز جامعة الإسكندرية للتميز للإدارة الذكية للحوكمة العمرانية ".

مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين نبيل الكاتب الأستاذ المساعد بقسم الغزل والنسيج بكلية الهندسة بعنوان "نظام مراقبة البيانات لحظيا لعمليات تصنيع الغزل والنسيج".

مشروع البحث المقدم من الدكتور اسامه محمد عوض الأستاذ المتفرغ بقسم صحة البيئة بالمعهد العالى للصحة العامة بعنوان "تطوير وحدة تحليل الملوثات البيئية".

مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد أحمد عبد المحسن الأستاذ بقسم الكيمياء الطبية التطبيقية بمعهد البحوث الطبية بعنوان "تقييم دور الاكسوسومات فى السلوك الورمى لسرطان الثدى ثلاثى السلبية :عدم الاستجابة للعلاج الكيميائى ، إنشاء مركز سابق على انتشار الورم ، إنتشار الورم".