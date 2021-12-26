جامعة الإسكندرية تستهدف استحداث برامج بينية لمواكبة التطورات العالمية

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم، الاحد، أن جامعة الإسكندرية تستهدف استحداث برامج بينية جديدة لما لها من أهمية قصوى فى الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية فى كافة التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لإنشاء تلك البرامج فى مراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، بهدف مواكبة تطورات نظم الدراسة فى الجامعات العالمية فى الذكاء الإصطناعى وغيرها من البرامج الأخرى فضلا عن تحقيق متطلبات سوق العمل الحديثة.

ولفت الغندور إلى أن فكرة البرامج الدراسية البينية تقوم على الجمع بين أكثر من تخصص فى البرنامج الدراسى الواحد بما يضيف للخريج مهارات إضافية وتتطابق مع متطلبات الوظائف المستحدثة حاليا، موضحًا أن هذه البرامج تعمل على إزالة الحواجز بين المعرفة النظرية والتطبيق العملى فى سوق العمل التى طالما عانى من الخريجون فى الماضي.

كما ناقش المجلس مقترح لتغيير شكل الرسالة العلمية بصورتها التقليدية فى مرحلتى الماجستير والدكتوراة، لتكون على شكل "بحث" يتم نشره فى مجلة معتمدة، لأن ذلك سيساهم فى الإرتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا وزيادة الإنتاج من النشر العلمى فى الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

كما وافق المجلس على تحديث القائمة المعتمدة من مجلس الجامعة وهى قائمة( scie&ssci) JCR2019 والتى تحتوى على 12187 موزعة على 236 تخصصا بقائمة (scie&ssci) JCR2020 والتى تم إصدارها حديثا والتى تحتوى على 236 تخصصا، وذلك لمصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية، ليتم بدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير 2022.

كما طالب الدكتور أشرف الغندور، السادة وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث بحصر رصيد الشهادات المؤمنة بكلياتهم، ووضع أليات وضوابط حاكمة للمنح الدراسية المقدمة لطلاب الدراسات العليا.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة القادسية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ساوث ويست الطبية بالصين، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة مارينجا بالبرازيل، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة تلعفر وكربلاء بالعراق، واتفاقية التعاون الإطارية بين جامعة الإسكندرية كلية الحقوق وجامعة تولوز الفرنسية كلية الحقوق.