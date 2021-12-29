ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11917 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14185 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4704 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة.