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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:12 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11917 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2072 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 14185 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4704 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة.
 

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