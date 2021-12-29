"إكسترا نيوز": تكريم الوفد الطبى المصرى فى قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

قالت منى عوكل مراسلة إكسترا نيوز في قطاع غزة، إنه جرى تكريم الوفد الطبي المصري في قطاع غزة، موضحة أن وزارة الصحة الفلسطينية بعد المجهودات الكثيرة التي قدمها الوفد الصحى المصرى قررت أن تقيم احتفالية لتكريم الوفد الطبي المصرى على ما قدمه من مجهودات كبيرة.

وأضافت مراسلة إكسترا نيوز في قطاع غزة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوفد الطبي المصرى أجرى العديد من العمليات الطبية خلال 6 أو 7 أيام قضاها في قطاع غزة ولكنها حملت الكثير لأهالى غزة وللقطاع وللمستشفيات والقطاع الطبي لغزة.

وأوضحت مراسلة إكسترا نيوز في قطاع غزة، أن الاحتفالية لم تكن كبيرة نظرا لضيق الوقت، حيث إن الوفد كان يحاول أن يستفيد من كل لحظة في قطاع غزة، وبالتالي عمليا لم يكن هناك رغبة أن يكون هناك احتفاليات كبيرة أو فعاليات قد تستهلك وقتا أكبر، وبالتالي فضل أن يكون الأمر محدودا إلى حد ما ولكن وصلت رسالة الوفد المصرى، ووصل الشكر الذى فضلت وزارة الصحة الفلسطينية أن تقدمه نيابة عن الشعب الفلسطيني للوفد الصحى المصرى.