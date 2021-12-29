اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الوفد الطبى المصرى ينجح فى إجراء 66 عملية نوعية بمستشفيات غزة.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:07 م
الوفد الطبى المصرى ينجح فى إجراء 66 عملية نوعية بمستشفيات غزة.. صور الوفد الطبى المصرى فى غزة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل الوفد الطبي المصري والذي وصل قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي إجراء عشرات العمليات المعقدة والنوعية بنجاح.

وذكر تقرير صادر عن دائرة العمليات والعيادات الخارجية في وزارة الصحة بقطاع غزة – نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية، أنه واستمراراً للعمليات التي يجريها الوفد الطبي المصري بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، فإنه أتم وحتى ليلة أمس الثلاثاء إجراء نحو 66 عملية جراحية، منها 7 عمليات في مجال الجراحة العامة و3 عمليات جراحة قلب و29عملية قسطرة قلبية كحالات طارئة وذلك في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

كما توالت إنجازات الفريق الطبي الجراحي المصري في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس بالمشاركة مع طواقم وزارة الصحة الفلسطينية المحلية ، إذ أجرى الوفد ومنذ وصوله، نحو 14 عملية في مجال جراحات الكسور المعقدة والتشوهات، كما عاين الوفد وقدم الاستشارات الطبية لنحو 95 مريضاً في ذات المجال.

وفي مستشفى غزة الأوروبي، واصل الفريق الطبي المصري بالشراكة مع الطواقم الطبية الفلسطينية إجراء العمليات في مجال العظام والكسور إذ بلغت أعداد العمليات نحو 10 عمليات، إلى جانب إجراءه نحو 3 عمليات معقدة في مجال الأعصاب والعمود الفقري، إلى جانب معاينته وتقديم الاستشارة الطبية لنحو 80 مريضاً في ذات المجال.

وبدورها، ثمنت وزارة الصحة الفلسطينية، الهمة والحرفية العالية التي يتحلى بها كوادر الوفد الطبي المصري، مشيرة إلى أن حضور الوفد الطبي يعكس الموقف المصري التاريخي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

الوفد الطبي المصري في غزة

الوفد الطبي المصري في غزة
 
الوفد الطبي المصري يجري عمليات في غزة
الوفد الطبي المصري يجري عمليات في غزة

 

الوفد الطبي المصري يواصل العمل في غزة
الوفد الطبي المصري يواصل العمل في غزة

مصر

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

قطاع غزه

الوفد الطبي المصري في غزه

اعاده اعمار غزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تواصل عمليات إعادة إعمار غزة.. توفير المعدات اللازمة بدقة شديدة.. تجهيز الأراضى المخصصة لبناء المدن الجديدة بالقطاع.. ووصول وفد طبي مصري يتضمن تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام والقلب

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:07 م

تواصل عمليات إعادة إعمار غزة وتوفير المعدات اللازمة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:59 م

أفعال لا أقوال.. دخول المواد الخام اللازمة لإعادة إعمار غزة عبر معبر رفح البرى.. مقاول فلسطينى لـ"اليوم السابع": وفد هندسى مصرى يصل إلى القطاع.. ومشاورات بين اللجنة المصرية ومسؤولين فلسطينيين حول المشروعات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 02:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة