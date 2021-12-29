الوفد الطبى المصرى ينجح فى إجراء 66 عملية نوعية بمستشفيات غزة.. صور

كتب أحمد جمعة

يواصل الوفد الطبي المصري والذي وصل قطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي إجراء عشرات العمليات المعقدة والنوعية بنجاح.

وذكر تقرير صادر عن دائرة العمليات والعيادات الخارجية في وزارة الصحة بقطاع غزة – نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية، أنه واستمراراً للعمليات التي يجريها الوفد الطبي المصري بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي، فإنه أتم وحتى ليلة أمس الثلاثاء إجراء نحو 66 عملية جراحية، منها 7 عمليات في مجال الجراحة العامة و3 عمليات جراحة قلب و29عملية قسطرة قلبية كحالات طارئة وذلك في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

كما توالت إنجازات الفريق الطبي الجراحي المصري في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس بالمشاركة مع طواقم وزارة الصحة الفلسطينية المحلية ، إذ أجرى الوفد ومنذ وصوله، نحو 14 عملية في مجال جراحات الكسور المعقدة والتشوهات، كما عاين الوفد وقدم الاستشارات الطبية لنحو 95 مريضاً في ذات المجال.

وفي مستشفى غزة الأوروبي، واصل الفريق الطبي المصري بالشراكة مع الطواقم الطبية الفلسطينية إجراء العمليات في مجال العظام والكسور إذ بلغت أعداد العمليات نحو 10 عمليات، إلى جانب إجراءه نحو 3 عمليات معقدة في مجال الأعصاب والعمود الفقري، إلى جانب معاينته وتقديم الاستشارة الطبية لنحو 80 مريضاً في ذات المجال.

وبدورها، ثمنت وزارة الصحة الفلسطينية، الهمة والحرفية العالية التي يتحلى بها كوادر الوفد الطبي المصري، مشيرة إلى أن حضور الوفد الطبي يعكس الموقف المصري التاريخي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني.

الوفد الطبي المصري في غزة



الوفد الطبي المصري يجري عمليات في غزة