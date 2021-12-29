اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:35 م
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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة من البحيرة فى انقلاب سيارة بمطروح

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:25 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة من البحيرة فى انقلاب سيارة بمطروح مستشفى مطروح العام - صورة أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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أصيب4  أشخاص من أسرة واحدة، من محافظة البحيرة، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي، عند الكيلو 22 على طريق مطروح – الإسكندرية، شرقي مدخل مدينة مرسى مطروح، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

والمصابون هم: صابرين جبريل جاد محمد "45 سنة " مصابة بجرح قطعي بالرأس طوله حوالي 3 سم وكدمة شديدة بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة يالجسم، رمضان إبراهيم المنشاوي "52 سنة" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة رمضان المنشاوي "5 سنوات" مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود رمضان المنشاوي " 7سنوات" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من محافظة البحيرة، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بوقوع انقلاب سيارة ملاكي، فجرى الدفع بسيارات إسعاف، لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.


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