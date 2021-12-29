إصابة عامل فى مشاجرة بسوق قرية الصالحية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

أصيب عامل بمحافظة الشرقية، بجروح قطعية باليدين والجبهة والقدم اليمنى، على خلفية مشاجرة بسوق الصالحية القديمة بمنطقة المحطة، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية لتقديم الاسعافات الأولية له.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية بوصول" أحمد ع م" 22 عاما مقيم الصالحية القديمة، مصابا بجروح قطعية باليدين والجبهة القدم اليمنى ،وتبين حدوث إصابته على خلفية حدوث مشاجرة بسوق الصالحية القديمة بمنطقة المحطة، و جارى عمل الإسعافات اللازمة له.