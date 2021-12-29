اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:32 ص
أكرم القصاص
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إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق "منيا القمح - المجاز" بالشرقية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:00 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق "منيا القمح - المجاز" بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب  شخصين بمحافظة القليوبية بكسور وسحجات فى حادث تصادم وقع بطريق" منيا القمح - المجاز" نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى مستشفى منيا القمح لتلقي الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا  يفيد إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول " أحمد رجب عبد الجواد" 22 عاما و"إسلام السيد " 51 عاما مقيمان ميت كنانه محافظة القليوبية، مصابين  بكر بالساق اليمنى لكل منهما.
 
وتبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسكلين طريق "منيا القمح - المجازر" أمام قرية زهر شرب، وتم تقديم الخدمات العلاجية لهما.

 


الشرقية

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مستشفى منيا القمح

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