إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق "منيا القمح - المجاز" بالشرقية

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول " أحمد رجب عبد الجواد" 22 عاما و"إسلام السيد " 51 عاما مقيمان ميت كنانه محافظة القليوبية، مصابين بكر بالساق اليمنى لكل منهما.

وتبين حدوث إصابتهما إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسكلين طريق "منيا القمح - المجازر" أمام قرية زهر شرب، وتم تقديم الخدمات العلاجية لهما.