اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بنى سويف الفيوم

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:13 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بنى سويف الفيوم إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 5 أشخاص، اليوم، الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية الحمام التابعة لمركز ناصر وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي بطريق بنى سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية الحمام التابعة لمركز ناصر ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفي.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم هدي راضي صادق 27 سنة، ويوسف غالي سلامة ببا 40 سنة، وعبدالرحمن محمد محمد 24 سنة، وعماد صابر عبدالغني 25 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات، وعبدالحليم عبدالكريم فرحات 47 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمني. تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفي بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.


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