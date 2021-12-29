إحاله 66 موظف للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بالأقصر لعدم الإنضباط الإدارى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر،اليوم الأربعاء، أنه تمت إحالة 66 موظف للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بالمدينة وذلك فى إطار ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وفى هذا الصدد قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الإنضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل عدد 88 متابعة حسب الخطة الموضوعة، وتم إحالة 66 موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر ديسمبر 2021 الجاري لعدم الإنضباط الإداري، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 16 محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين، كما تم تحرير 72 محضر نظر وحفظ.

وقد أكد العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، على أنه سيتم إستمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.