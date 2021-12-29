اليوم السابع
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إحالة 250 موظفا للنيابة الإدارية و84 للعامة وإلغاء تكليف 10رؤساء مدن وأحياء بالغربية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:38 م
إحالة 250 موظفا للنيابة الإدارية و84 للعامة وإلغاء تكليف 10رؤساء مدن وأحياء بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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كشف تقرير صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمحافظة الغربية، بشأن ضبط أداء العمل بالديوان ومراكز المدن والأحياء بالمحافظة فى الفترة من 2019 حتى ديسمبر 2021، حيث كشف التقرير عن إحالة 807موظفا للتحقيق وتوقيع الجزاء على 403آخرين وإحالة 250موظف للنيابة الإدارية و84موظف للنيابة العامة.

إعداد بوسترات لمدونة السلوك الوظيفي لتوزيعها على مكاتب الديوان والمراكز التابعة له والمديريات، إنشاء وحدة الانضباط الحكومي لمحاربة الفساد ومتابعة أداء العاملين والتوعية بماهية الفساد.

كما تم إلغاء تكليف 10من رؤساء ونواب رؤساء الأحياء والمراكز و11من رؤساء القرى المقصرين وتوزيع رؤساء القرى والمهندسين والعاملين بالوحدات، كما تم تشكيل لجنة دائمة للمرور على كل مركز لرصد السلبيات وتحليلها ووضع الإجراءات التصحيحية لها.

وفحصت المحافظة 23047شكوى واردة من خلال منظومة شكاوى مجلس الورزاء بنسبة 99.3%، الاستجابة لـ 11068شكوى ضمن مبادرة صوتك مسموع وحلها بنسبة 98%، التعامل مع 8262شكوى ضمن مبادرة الغربية بتتغير بيكم بنسبة 98%.

 

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