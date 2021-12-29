محافظ الغربية : إسناد المشروعات لجهات متخصصة لإدارتها وصيانتها

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فى بيان له،أن المحافظة تحرص على إسناد جميع المشروعات التي تم إنجازها إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها وذلك حفاظاً على استمرار أداء الخدمة بها بشكل متميز ومستمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد صباح اليوم، بحضور اللواء إسماعيل محمد مساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة تشغيل وصيانة المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم.