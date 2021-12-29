اليوم السابع
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إحالة محاميى "الهوارى" المتهمين بالشروع فى إتلاف كاميرا حادث الشيخ زايد للجنح

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:39 م
إحالة محاميى "الهوارى" المتهمين بالشروع فى إتلاف كاميرا حادث الشيخ زايد للجنح ضحايا حادث الشيخ زايد
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر محاميي "كريم الهوارى" والمتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد" المتهم فيها الهوارى، لمحكمة الجنح وتحديد جلسة 1 يناير لبدء جلسات المحاكمة، مع استمرار حبسهم.

ويواجه المتهمون في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات".

كما يواجهان اتهامات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات: على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

 

محكمة

كريم الهوارى

حادث تصادم

اخبار الحوادث

الجيزة

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