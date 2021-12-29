أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 5 جنيهات، ليهبط الذهب عيار 21 من 793 جنيها إلي 788 جنيها للجرام خلال التداولات، وذلك مع تراجع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات دون 1800 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900.75 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.



أسباب تراجع سعر الذهب

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها مع صعود الدولار بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم، وصعد مؤشر الدولار الأميركي 0.126 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.13% إلى 23.07 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.7 % إلى 977.25 دولار.

مستويات وحركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا لن تشهد أية تحركات كبيرة أو طفرات سعرية هذا الأسبوع، لحين انتهاء فترة اعياد واحتفالات رأس السنة، لذلك قد يستمر الذهب في مصر عند مستوياته الحالية أو قريباً منها حتى نهاية هذا الأسبوع.

حركة الذهب أمس

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع أمس، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة