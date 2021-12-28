أسعار الذهب اليوم.. تحرك محدود نحو الصعود وعيار 21 يسجل 793 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الصباحية اليوم بقيمة جنيه واحد فقط وهو التحرك الثاني للذهب منذ مساء أمس، بعد استقرار منذ منتصف الأسبوع الماضي، وصعد الذهب بقيمة جنيهين مساء أمس، ورغم أن تحرك الذهب اليوم كان طفيفاً إلا أن السعر سجل أعلى مستوياته في أسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 905 جنيهات.

عيار 21 سجل 793 جنيها.

عيار 18 سجل 679 جنيها.

الجنيه الذهب 6344 جنيها.

صعدت أ سعار الذهب إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع، حيث غطى تجدد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي، بسبب زيادة الإصابات بالمتحور أوميكرون، على أثر ارتفاع الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1839 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 17 ديسمبر عند 1813.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2% عند التسوية إلى 1808.80 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار من أضعف مستوياته خلال أسبوع تقريبا، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزى العملات الأخرى.

واستقرت الفضة عند 22.94 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.7% إلى 967.43 دولار.

وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1950.24 دولار للأونصة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر.

مستويات وحركة أسعار الذهب عالمياً ومحليا لن تشهد أية تحركات كبيرة أو طفرات سعرية هذا الأسبوع، لحين انتهاء فترة أعياد واحتفالات رأس السنة، لذلك قد يستمر الذهب في مصر عند مستوياته الحالية أو قريباً منها حتى نهاية هذا الأسبوع.