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وزير الخارجية يتوجه إلى رواندا للمشاركة فى وضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:52 م
وزير الخارجية يتوجه إلى رواندا للمشاركة فى وضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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توجه وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية رواندا من أجل المشاركة فى فعاليات الاحتفال المقرر له غدًا 29 ديسمبر الجارى بالعاصمة الرواندية كيجالى لوضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب - رواندا / مصر للقلب، فضلاً عن الالتقاء بعدد من المسئولين الروانديين.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزارة الخارجية المصرية تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز مجدي يعقوب - رواندا / مصر للقلب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها، مضيفاً أن الاحتفال يشارك به شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها جانيت كاجامي السيدة الأولى لرواندا، كما يشارك في الاحتفال الدكتور مجدي يعقوب.


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